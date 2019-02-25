Военные США получили ранения в результате ДТП в Польше

В Польше недалеко от города Карлики на 63 км автомагистрали A18 произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Gazetawroclawska.pl.

Автобус вылетел с трассы в кювет и перевернулся. В результате аварии семь человек получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что пострадавшие - американские солдаты.

Они были доставлены в больницы в Болеславце, Жарахе и Легнице.

Причины аварии неизвестны.