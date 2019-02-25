Тереза Мэй попросила премьер-министра Италии научить ее играть в бильярд

Мастер-класс для премьер-министра. В Египте состоялась неформальная встреча глав правительств Великобритании и Италии. И началась она за бильярдным столом.

Тереза Мэй и Джузеппе Конте решили разыграть партию перед политической дискуссией в холле отеля в Шарм-эль -Шейхе, где разместили делегации.

«Я буду безнадежна! Вам придется показать мне как играть», - заявила британский премьер, взяв в руки кий.

Впрочем, освоить новый навык госпоже Мэй так и не удалось. После пары ударов главы правительств удалились в комнату для переговоров.