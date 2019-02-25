Пенс сообщил, что США в ближайшие дни объявят новые санкции по Венесуэле

США в ближайшие дни объявят новые санкции против Венесуэлы. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

«В ближайшие дни США объявят еще более жесткие санкции», - сказал Пенс на встрече группы в Боготе.

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, после того как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным и.о. главы страны. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай и ряд государств поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

США и их союзники потребовали от действующего законного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро оставить своей пост и провести внеочередные выборы.