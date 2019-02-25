В посольстве РФ в Испании прокомментировали смерть Игоря Малашенко

В посольстве России в Испании прокомментировали информацию о смерти политтехнолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко.

По словам сотрудников дипведомства, родные Малашенко не обращались в миссию за помощью. Также никакой информации в посольство не поступало и от полиции.

«Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России в Испании о смерти российского гражданина Игоря Евгеньевича Малашенко... Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались», — приводит РИА Новости слова сотрудника посольства.

Сейчас российские дипломаты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее источник подтвердил «Звезде» информацию о смерти Игоря Малашенко. Он умер в Испании, где отдыхал в своем доме, сегодня (25 февраля) ночью.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ. Он руководил избирательной кампанией первого президента РФ Бориса Ельцина в 1996 году, в 2018 году возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак.