Асад обсудил с Роухани сотрудничество Сирии и Ирана

Президент Сирии Башар Асад обсудил в Тегеране с главой Ирана Хасаном Роухани двустороннее сотрудничество и итоги саммита стран-гарантов в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе сирийского лидера.

«Роухани отметил, что Тегеран продолжит предоставлять САР все необходимое для завершения борьбы с терроризмом и начала восстановления государства», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Асад, в свою очередь, поблагодарил Роухани и иранский народ за поддержку законных властей Сирии.

«Роухани сообщил Асаду о результатах встречи стран-гарантов в Сочи, стороны сошлись во взглядах относительно достижения желаемого прогресса с тем, чтобы сохранить территориальную целостность Сирии, ее независимость и суверенитет, а также покончить с терроризмом на всей территории страны», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Сирии по указу Асада было амнистировано более 50 тысяч человек.

