Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

Ракетный эсминец «Стетэм» и сухогруз американских Военно-морских сил «Цезарь Чавес» прошли в понедельник через Тайваньский пролив. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Тихоокеанского флота США.

«Транзит судов через Тайваньский пролив показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. ВМС США продолжат летать, плавать и действовать везде, где это позволяет делать международное право», - сказано в сообщении.

В ТОФ США при этом добавили, что первый в 2019 году проход американских судов соответствовал «международному праву».

Кроме того, военные напомнили, что «Тайваньский вопрос» представляет из себя проблему в отношениях Вашингтона и Пекина.

«В Пекине заявляют, что он “касается национального суверенитета и территориальной целостности Китая”, и решительно выступают против любых официальных обменов и военных контактов США и Тайваня. В связи с этим власти КНР болезненно реагируют на проходы американских кораблей через Тайваньский пролив», - подчеркнули в американском Тихоокеанском флоте.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в порт Одессы. По предварительной информации, американские моряки пробудут в городе до 27 февраля.