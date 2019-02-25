Певица Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019. Об этом сообщает «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

По данным СМИ, артистка не подписала контракт с общественной телерадиокомпаний. Таким образом, на Евровидение в Израиль отправится группа Freddom Jazz.

Ранее Maruv рассказала о давлении на нее и попытках заставить ее отказаться от участия в Евровидении. По ее словам, договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины запрещает ей любую импровизацию на сцене и несогласованное общение с представителями СМИ.