Пассажиры публикуют видео давки на Ярославском вокзале в Москве из-за задержки поездов
По данным ЦППК, поезда не идут по техническим причинам.
На Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Центральная ППК (ЦППК).
По данным компании, поезда не идут по техническим причинам.
Пассажиры прислали в редакцию «Звезды» видео с платформы вокзала, на кадрах которого столпились десятки людей. Диспетчер объявляет по громкоговорителю, что поезда задерживаются по техническим причинам.
«По техническим причинам на Ярославском направлении МЖД в пути задержано несколько пригородных поездов», - говорится в сообщении ЦППК.
В компании предпринимают все возможные меры по возобновлению нормального графика.