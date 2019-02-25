Пассажиры публикуют видео давки на Ярославском вокзале в Москве из-за задержки поездов

На Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Центральная ППК (ЦППК).

По данным компании, поезда не идут по техническим причинам.

Пассажиры прислали в редакцию «Звезды» видео с платформы вокзала, на кадрах которого столпились десятки людей. Диспетчер объявляет по громкоговорителю, что поезда задерживаются по техническим причинам.

«По техническим причинам на Ярославском направлении МЖД в пути задержано несколько пригородных поездов», - говорится в сообщении ЦППК.

В компании предпринимают все возможные меры по возобновлению нормального графика.