Порошенко рассказал, чем займется после ухода с поста президента
Петр Порошенко рассказал о работе его мечты, которой он хотел бы заниматься после ухода с поста президента.
© Фото: Petro Poroshenko via, Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах после окончания президентства. По его словам, у него на примете есть одна работа, сообщает Ukrinform.
«После президентской каденции или каденций я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал Порошенко на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС».
При этом он отметил, что только государства — члены Евросоюза могут делегировать депутатов в Европарламент.
Украинский лидер подчеркнул, что Украина должна соответствовать критериям членства ЕС.
Ранее Петр Порошенко предложил Верховной раде пустить иностранные войска на Украину.