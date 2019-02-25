Порошенко рассказал, чем займется после ухода с поста президента

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах после окончания президентства. По его словам, у него на примете есть одна работа, сообщает Ukrinform.

«После президентской каденции или каденций я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал Порошенко на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС».

При этом он отметил, что только государства — члены Евросоюза могут делегировать депутатов в Европарламент.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина должна соответствовать критериям членства ЕС.

Ранее Петр Порошенко предложил Верховной раде пустить иностранные войска на Украину.