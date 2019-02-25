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СК начал проверку роддома в Хабаровске, где женщине пришлось рожать на полу

Екатерина Малашенко
18:58 25.02.2019
Мария Ильминская намерена требовать компенсацию с сотрудников медучреждения.

Следователи проверяют хабаровский роддом после жалобы пациентки: она утверждает, что ей пришлось рожать ребенка прямо на полу без помощи медиков. По словам женщины, в это время специалисты были заняты.

Сами врачи это отрицают. Тем не менее, молодая мама намерена требовать денежную компенсацию.

Маленькая Варвара спит в своей кроватке. Мама не отходит от дочки ни на минуту. Вспоминая через что пришлось пройти в процессе родов, до сих пор боится за ее безопасность.

Мария поступила в роддом №2 в 7 часов утра 6 февраля. Ее осмотрел врач, сказал, что рожать еще рано и велел дожидаться в палате. Но, по словам Марии, уже скоро она почувствовала себя плохо, стала кричать, но никто не пришел ей на помощь. Она не смогла самостоятельно взобраться на кровать. Рожать пришлось прямо на полу.

«Я встала на колени и родила ребенка. Ребенка я сняла с пола. На крик малыша прибежала акушер с соседнего родильного отделения, дежурный акушер, увидела происходящее, убежала, значит, в родзал, взяла ножницы, зажим, вернулась, перерезала мне пуповину, спросила могу ли я идти самостоятельно. Я сказала, что да, наверно», - рассказала корреспонденту «Звезды» Мария Ильминская.

Еще в роддоме Мария написала жалобу на медперсонал и заявление в полицию. Однако в медучреждении истицу саму обвинили. В искажении фактов. По версии медиков, врачи действительно отсутствовали: двое находились в операционной, один делал обход. Но девочка родилась не на полу, ее приняла подоспевшая на крик матери акушерка.

«Ребенок родился, в принципе, на руки женщины совместно с акушеркой. То есть если брать по факту, что она рассказала. Здесь никакого удара, ничего не было. Ребенок был осмотрен специалистами. Сама женщина осмотрена специалистами. Никаких осложнений ни по плоду, то есть по новорожденной, ни по матери не было», - заявляет главный врач родильного дома №2 города Хабаровска Дмитрий Ежов.

Сами медики говорят, что произошли стремительные роды - когда весь процесс занимает не больше часа. По регламенту до начала потужного периода акушерка, действительно, может отсутствовать рядом с роженицей. Важно, что уже в первые минуты жизни малышку осмотрел врач-неонатолог. А, значит, по мнению врачей, вопрос о халатности может быть снят.

«Ущерб нанесен не был. Была оказана соответствующая помощь в создавшейся ситуации стремительных родах. Поэтому будет наказание или нет, я сейчас сказать не могу. Но то, что мы сделаем выводы и впредь такого не должно случаться по крайней мере в наших родильных домах - это однозначно», - говорит ректор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Хабаровского края Галина Чижова.

Однако Мария Ильминская намерена требовать компенсацию как минимум за моральный ущерб в размере одного миллиона рублей. Маму с дочкой выписали на четвертый день. Именно столько времени положено находиться под наблюдением после родов. Теперь под наблюдением сами врачи. В медучреждении работает следственный комитет.

«В ходе проверки следствием будут детально выявлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка медицинским работникам родильного дома №2», - сообщила «Звезде» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю Галина Трофимова.

Если нарушения все-таки будут установлены, против медперсонала роддома возбудят уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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