Внук директора московской школы рассказал обстоятельства избиения бабушки

Ученики московской школы № 2109 поговорили со «Звездой» и рассказали о произошедшем в понедельник инциденте.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина напал на директора учебного заведения, после чего женщина была госпитализирована.

По словам 12-летнего Ивана, о случившемся ему рассказали друзья.

«Я не успел ничего увидеть, но мне рассказали друзья, что директора ударили по голове пакетами. Около шестого урока, когда мы учились, это произошло», - рассказал «Звезде» Иван.

По словам мальчика, директор школы добрая, отзывчивая и всегда улыбается. Школьник сказал также, что знаком с внуком директора школы. По его словам, на его бабушку напали родители одного из учеников.

«Там вроде или пацан какой-то, или мама его пришла и избила прутом железным», - рассказал Никита.

В понедельник, 25 февраля, на прием к директору школы № 2109 Любови Егоровой пришел родственник одной из воспитательниц дошкольных групп. По данным МВД, мужчина, вооруженный монтировкой, хотел выяснить причины перевода своей сестры в другую дошкольную группу. Между собеседниками возник конфликт, в результате чего мужчина применил силу.

Как отметили в департаменте образования, ранее сестра нападавшего была переведена в другую группу дошкольного отделения по просьбам родителей.

Сейчас Любовь Егорова находится в больнице.