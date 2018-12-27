Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность
Совокупно блоки подают 480 МВт.
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Второй блок ТЭС выведены на номинальную мощность в ночь на четверг, 27 декабря в Симферополе. Запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни,
Таким образом, энергию в сеть подают оба блока электростанции, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Совокупная мощность обоих блоков, подающих электроэнергию, составляет 480 МВт.
Первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе были введены в эксплуатацию осенью 2018 года и заработали на полную мощность 1 октября.