Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность

Второй блок ТЭС выведены на номинальную мощность в ночь на четверг, 27 декабря в Симферополе. Запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни,

Таким образом, энергию в сеть подают оба блока электростанции, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Совокупная мощность обоих блоков, подающих электроэнергию, составляет 480 МВт.

Первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе были введены в эксплуатацию осенью 2018 года и заработали на полную мощность 1 октября.