Президент России Владимир Путин назвал главные события уходящего года. Итоги глава российского государства подвел в ходе торжественного новогоднего приема в Большом театре.

Путин отметил, что уходящий год был особенным, разным для всех. Однако в нем присутствовали события, которые объединили граждан Российской Федерации и дали им ощущение общих ценностей. В первую очередь такими событиями являются запуск Крымского моста и проведение Чемпионата мира по футболу в России, заявил президент.

Российский лидер также поблагодарил волонтеров, которые сделали Год добровольца деятельным и насыщенным. Путин выразил благодарность авторам добровольческих проектов и их участникам.

Президент отметил и роль российских военных в событиях уходящего года. Путин подчеркнул, что они продемонстрировали высочайшее мастерство, в том числе при выполнении задач за рубежом. Кроме того, глава государства поблагодарил всех профессионалов своего дела – от ученых и врачей до чиновников и предпринимателей.