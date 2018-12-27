Чудеса бывают: незрячий пианист из Калининграда встретился с Денисом Мацуевым

В родном Калининграде пианист Никита Плетнев выступает с симфоническим оркестром, и до финального поклона зрители даже не подозревают, что музыкант — незрячий.

Всю жизнь Никиты сопровождают нескончаемые операции на глазах. Мальчик родился абсолютно здоровым, но в детстве у него диагностировали катаракту. Мама и бабушка не сдавались, научили читать шрифтом Брайля и даже не подозревали, что мальчик предпочтет нотную грамоту.

«Я начал заниматься музыкой в возрасте 11 лет. Мой брат играл на аккордеоне. Я послушал программу, потом сел за пианино и начал подбирать», - рассказывает Никита.

Обнаружив у сына тягу к музыке, родители отвели его в музыкальную школу. Совсем недавно Никита выиграл третье место на Международном конкурсе исполнителей в Литве.

Профессиональные музыканты уверены, что его воля и способность воспроизводить любое произведение на слух уникальны.

«Я думаю, что он должен видеть большие сцены и люди его должны видеть», - считает художественный руководитель Калининградского симфонического оркестра Аркадий Фельдман.

В канун Нового года телеканал «Звезда» решил подарить пианисту путешествие в Москву. Для незрячего Никиты подготовили особенную экскурсии — звуковая экспозиция в музее Глинки.

Главный подарок ждет Никиту впереди. Вместе со своей мамой он отправляются в концертный зал имени Чайковского, чтобы послушать игру настоящего метра современности — Дениса Мацуева.

Никита и его мама впервые вживую услышали музыканта с мировым именем. Мацуев исполнял цикл пьес «Времена года» Петра Ильича Чайковского.

Природа, русский характер и человеческие чувства воплощены в этом произведении. Никита видит мир через музыку и возвращается с концерта, будто из увлекательного путешествия. После выступления молодой пианист берет автограф у именитого мастера.

«Это большой подарок. Для Никиты, для меня. Вот, сказка. Чудеса бывают. И они сбываются», - рассказала мама Никиты.

Никита мечтает о хорошем инструменте — старое фортепиано все труднее настроить, и, конечно, о хорошем музыкальном образовании — учебе в Российской государственной специализированной академии искусств.

Мечта о большой сцене также становится немного ближе. Талантливого пианиста ждут на проекте «Новая Звезда-2020» в качестве специального гостя.