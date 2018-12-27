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Первоклассница из Петербурга села на поезд и в одиночку уехала к Деду Морозу

Вадим Синицын
22:07 27.12.2018
Девочка ехала в поезде Санкт-Петербург – Микунь. У нее не было проездных документов и сопровождающих.
Первоклассница из Петербурга села на поезд и в одиночку уехала к Деду Морозу
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Маленькая девочка из Санкт-Петербурга одна без взрослых села на поезд и уехала в Великий Устюг к Деду Морозу. Восьмилетний ребенок не дождался бабушку и отправился в гости к зимнему волшебнику самостоятельно.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западному округу, девочка ехала в поезде Санкт-Петербург – Микунь. У нее не было проездных документов и сопровождающих. Заметив это, кто-то из пассажиров поезда сообщили в полицию.

Выяснилось, что девочка должна была отправиться в путешествие с бабушкой. Они вместе приехали на Ладожский вокзал на такси, где пожилая женщина попросила водителя проводить их до перрона. Водитель согласился, довел девочку с вещами и посадил в вагон, однако бабушка в силу возраста отстала, и поезд тронулся без нее.

Полиции удалось оперативно связаться с дежурной частью станции Волховстрой. Там девочку встретили сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Уже через пару часов бабушка и внучка воссоединились.

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