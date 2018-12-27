Россияне не пострадали при нападении на церковь в Вене

При нападении на католическую церковь на окраине Вены пострадали пять местных священнослужителей. Один из них получил тяжелое ранение. Всего в результате атаки пострадали от восьми до 15 человек, россиян среди них нет, сообщает посольство РФ в Австрии.

Нападение на церковь Марии Иммакулаты в 21-м районе австрийской столицы произошло днем 27 декабря, в нем участвовали два человека. Один из преступников был вооружен огнестрельным оружием, другой орудовал железным прутом. Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы.

По версии местной полиции, нападение было совершено с целью ограбления. Мужчины атаковали монахов и прихожан, избили и ранили их, после чего связали и бросили в кирхе. Нападавшие требовали ценные вещи и деньги. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, территория оцеплена. Обстоятельства произошедшего выясняются.