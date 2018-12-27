Турция вводит для туристов налог на безопасность

С 1 января 2019 года в Турции вводится специальный сбор на обеспечение безопасности для туристов.

Размер пошлины составит 1,5 евро, она будет взиматься в аэропортах по прилету, пишет Anadolu со ссылкой на Главное управление государственными аэропортами страны (DHMI).

Сбор на безопасность обязаны уплачивать и граждане Турции, и стран Евросоюза и других государств мира, вне зависимости от возраста и сезона поездки.

Изначально власти страны хотели ввести налог в 3 евро на человека, но потом было принято решение снизить его в два раза.

Каким образом будет взиматься плата, еще не известно, поскольку он введен внезапно и стал неожиданным для представителей туристических компаний.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Турция в этом году стала самым популярным направлением у россиян.

Число туристов из России, посетивших страну этим летом, выросло на 40%, а сами поездки подешевели на 3%.