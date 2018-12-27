«Они погибнут к вечеру»: в приюте под Казанью завалило снегом сотню собак

Собачий приют «Земля надежды» под Казанью находится под серьезной угрозой. Вольеры, в которых обитают собаки, завалило снегом после трехдневного бурана.

Представители приюта бьют тревогу в социальных сетях. По их словам, они не могут самостоятельно разгрести завалы, в то время как животные задыхаются и замерзают. Вольеры окружает многометровый слой снега.

«Задыхаются в вольерах, засыпанных снегом, 100 собак. Вчера несколько волонтеров выезжали на место, пытались откопать живых еще собак. Но без техники и большого количества людей это невозможно», - сообщили представители приюта в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас сотрудники приюта просят о помощи волонтеров. Кроме того, нужны средства на оплату снегоуборочной техники, без которой невозможно расчистить завалы.