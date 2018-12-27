Знаменитая «летающая лыжница» умерла в Норвегии в возрасте 17 лет

Норвежская спортсменка и член национальной сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Тэя Клевен ушла из жизни в возрасте 17 лет. Об этом рассказали в Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Причины смерти юной лыжницы в Федерации не озвучили и пояснили, что никаких дальнейших комментариев от тренеров или менеджеров Тэи Клевен поступать не будет.

«Мы просим средства массовой информации уважать желание семьи спортсменки сохранять душевное спокойствие», - цитирует местное издание Dagbladet.

Клевен была одной из самых перспективных молодых спортсменок в Норвегии. Она должна была попасть на Олимпийские игры в 2022-м году. Первые взрослые соревнования состоялись на Континентальном кубке в 2016 году. Уже тогда она выиграла старт и приковала внимание прессы, получив прозвище «летающая лыжница».