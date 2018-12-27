«Женщина-терминатор сломалась»: актриса Анастасия Макеева госпитализирована

Популярная российская актриса Анастасия Макеева экстренно госпитализирована в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram, выложив в Сети фотографию капельниц с хештегом #берегитесебя.

«Женщина-терминатор сломалась», - подписала фото актриса.

В предыдущем посте Макеева пожаловалась на сильную продолжительную боль в брюшной полости. По словам артистки, накануне она едва не упала в обморок.

Сразу после публикации поста поклонники актрисы в комментариях стали желать ей скорейшего выздоровления.

Анастасия Макеева получила наибольшую известность благодаря ролям в мюзиклах «Mamma Mia!», «Chicago», «Иисус Христос — суперзвезда», «Монте-Кристо». Она также снималась во многих российских фильмах и телесериалах.