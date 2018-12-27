Неизвестные атаковали католическую церковь в центре Вены

Неизвестные атаковали католическую кирху в центре Вены в Австрии. По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали более десяти человек.

Как сообщает газета Kurier, атака произошла в районе Флорисдорф. Нападавших было двое, один был вооружен огнестрельным оружием, другой орудовал железным прутом.

По версии местной полиции, нападение было совершено с целью ограбления. Мужчины напали на священнослужителей, избили и ранили их, после чего связали и бросили в кирхе. Среди них есть как минимум пятеро тяжелораненых.

В данный момент в районе инцидента идет масштабная полицейская операция. Стражи порядка призвали жителей не приближаться к данной зоне. Преступники все еще не пойманы.