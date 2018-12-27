Назван виновник столкновения маршрутки и тепловоза под Петербургом

Северо-западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи со столкновением поезда и пассажирского маршрутного такси на границе Санкт-Петербурга и города Кудрово Ленинградской области.

Дорожная авария произошла 27 декабря днем. По данным очевидцев, автобус выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом.

Пострадали пять человек, в том числе трехмесячный ребенок. Все пострадавшие - пассажиры маршрутки, трое из них госпитализированы в Александровскую больницу. Причина ДТП выясняется.

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по предварительным данным виновником дорожной аварии стал водитель маршрутки, который пытался проскочить на красный свет, игнорируя звуковой сигнал машиниста.

Следователи и криминалисты СКР также завершили осмотр места ДТП. Назначены медицинские и технические экспертиз. Опрашиваются потерпевшие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.