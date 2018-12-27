«Бей своих, чтобы чужие боялись» - Ковтун объяснил попадание в «Миротворец»

Украинский политолог, постоянный участник политических ток-шоу Вячеслав Ковтун считает, что его имя могли внести в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» для раскрутки, чтобы в том числе за счет него повысить свою узнаваемость в СМИ.

Он признался, что был шокирован этой новостью, когда узнал об этом. Политолог напомнил, что в списке неугодных лиц есть кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко.

«Первая мысль, знаете, классическая: бей своих, чтобы чужие боялись. Потом думаю: там (в базе данных "Миротворца". — прим. ред.) есть Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко», - рассказал он в эфире программы «Время покажет».

Ковтун склоняется, что внесение его имени в базу «Миротворца» - это попытка создателей сайта «хайпануть» перед Новым годом, поскольку ресурс стали забывать. Политолог также опроверг информацию о том, что у него есть в Москве недвижимость.

Ранее стало известно, что Ковтуна внесли в запретный список за «антиукраинские пропагандистские акции за материальное вознаграждение».

Вячеслав Ковтун — директор центра исследования общественных процессов «Эксперт». Он участвует в крупных политических ток-шоу и придерживается ярко выраженных антироссийских взглядов.

Сайт «Миротворец» в 2014 году был создан при поддержке министерства внутренних дел Украины. Он получил известность после резонансного убийства депутата Рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, данные которых были размещены на ресурсе.