Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами: видео

Крымский мост защитили от столкновения с судами в Керченском проливе. Для этих целей на фарватерные опоры установили специальные защитные конструкции под названием «палы».

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», палы позволят в случае аварийной или непредвиденной ситуации защитить несущие конструкции. Более того, защита поможет сохранить и целостность самого судна, оказавшегося в опасной близости от опоры.

«У фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций – палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения», - сообщили в информационном центре.

Теперь у Крымского моста есть все необходимое оборудование для обеспечения безопасности судоходства по Керчь-Еникальскому каналу. Фарватерный участок, где проходят суда, полностью оснащен всем навигационным оборудованием.

Крымский мост является самым протяженным в Российской Федерации, его длина составляет 19 километров. 15 мая 2018 года автомобильную часть Крымского моста открыл российский президент Владимир Путин. Движение автомобилей по нему было запущено 16 мая. В следующем году через мост запустят и железнодорожное сообщение.