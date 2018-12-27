Лолита объяснила свое высказывание о принадлежности Крыма

Певица Лолита Милявская в беседе с RT прокомментировала свои слова о Крыме. Артистка призвала посмотреть полностью интервью «Крючок.TV» и не вырывать из контекста отдельно взятые фразы.

«Когда я была маленькой, Крым был Украиной, в этом нет политики. Это часть моей жизни, я не думала что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией», - заявила Лолита.

Певица рассказала о том, что детство провела в Крыму, у ее родителей была трехкомнатная квартира в Ялте, поэтому по внутренним ощущениям полуостров остается для нее украинским.

Она пояснила, что несмотря на сложные отношения между Россией и Украиной, музыканты двух стран продолжают дружить и общаться, несмотря на все противоречия, в том числе и по Крыму.

Ранее певица заявила, что для нее в душе Крым по-прежнему остается украинским. Она отметила, что приезжала на полуостров по российскому паспорту, так как РФ считает эту территорию своей.

Лолита стала гражданкой России в 1987 году. В 2015 году ей запретили въезд на Украину из-за того, что она посещала Крым. Ее сняли с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.