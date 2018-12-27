В московском парке заметили полярную сову

В московском парке «Сокольники» была замечена крайне редка для столичного региона полярная сова. По мнению орнитологов, птица могла прилететь сюда для «зимовки».

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в парке полярная сова стала жертвой агрессии ворон, которые были изрядно удивлены необычным соседством. Вороны прогнала северную гостью в сторону Лосиного острова.

По словам руководителя проекта «Орнитарий» Вадима Мишина, полярная сова могла добраться до Москвы, соблазнившись комфортной для нее температурой. В традиционных регионах ее обитания, Сибири и Заполярье, установились сильные морозы.

Ранее героем СМИ и социальных сетей стала другая московская сова. Она заслужила любовь прессы своими навыками езды на гироскутере. Сова по кличке Федя спокойно передвигается на этом транспорте, вызывая удивление прохожих.