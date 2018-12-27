В Сети поддержали космонавта Кононенко, оставшегося на Новый год без подарков

Единственный российский космонавт Олег Кононенко, который работает на МКС, на Новый год останется без подарков. Гостинцы должен был доставить на орбиту корабль «Союз МС-10», разбившийся в октябре. Об этом рассказала специалист по психологической поддержке космонавтов от Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева.

По ее словам, «Союз» вез на Международную космическую станцию орехи, ягоды, конфеты, горчицу и кетчуп, сообщает ТАСС.

Шуева отметила, что на орбите очень ценят подарки, которые были сделаны своими руками, например, вязанные или сшитые игрушки, фотоколлажи, именные сувениры, а также фильмы, которые сняли друзья космонавтов.

Кононенко встретит Новый год на борту МКС в компании с астронавтом NASA Энн Макклейн и представителем Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком.

Эта история растрогала пользователи соцсетей и они поддержали российского космонавта.

«Бедняга...», - пожалела Кононенко один из пользователей в Сети. «Передайте ему, что он - самый лучший!», - написал еще один пользователь в Twitter.

Один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» отметил, что нахождение в космосе лучше любого поздравления.

Некоторые пользователи в шутку предложили Кононенко украсть новогодние сувениры у коллег.