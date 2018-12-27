Открытие Крымского моста Майданов назвал главным событием 2018 года

Открытие моста через Керченский пролив стало для России главным событием уходящего года, считает певец, композитор, заслуженный артист РФ Денис Майданов.

«В этом году в нашей стране произошло очень много замечательных событий, и главное из них – это, конечно, открытие Крымского моста, в котором мне довелось принимать участие, в праздничном концерте», - отметил музыкант, обращаясь к россиянам в преддверии Нового года.

Самым незабываемым для российских болельщиков событием года стал, по мнению Майданова, чемпионат мира по футболу – 2018, который, как считает артист, Россия провела более, чем достойно.

«Была задана высокая планка, теперь другим странам будет сложно ее повторить», - добавил он.

«Мы должны констатировать, что страна вернула себе крепкое имя. Да, это не обходится без санкций, никому никогда не нравилась сильная Россия, вновь воссоздана наша сильная армия», - указал Майданов.

Обращаясь к молодежи, он заявил, что совершенно неправильно говорить о милитаризации страны, но нельзя отрицать то, что именно армия защищает границы России. В заключение певец поздравил всех россиян с наступающим 2019 годом.