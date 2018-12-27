Раскол на Украине и 1030-летие крещения Руси: главные события года в мире Церкви

Глава синодального отдела по взаимоотношениями церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подвел итоги уходящего года и вспомнил главные события в жизни РПЦ за этот период. Как отметил Легойда в беседе со «Звездой», 2018-й запомнился как радостными, так и печальными моментами.

«Среди событий масштабных и не очень веселых, конечно, ситуация в мировом православии. Когда единое тело православной церкви разъединяется или у него возникают какие-либо сложности, это всегда печально. Это надо понимать», - отметил глава пресс-службы РПЦ.

Радостным событием стала важная дата для всех, кто считает себя причастным к Русской церкви. Летом православный мир праздновал 1030-летие крещения Руси.

«Конечно, 1030-летие Крещения Руси, которые мы отметили 28 июля. Празднества проходили в Минске, Киеве, Москве и других странах пастырской ответственности Русской церкви, поскольку Русская церковь – это не церковь Российской Федерации», - отметил Легойда.

Другой важной вехой представитель РПЦ назвал открытие детского хосписа в Московской области. Это всего лишь второй детский хоспис в Российской Федерации, первый был открыт в Санкт-Петербурге. Инициатором стал протоиерей Александр Ткаченко.