Президент Южной Кореи поздравил Путина с Новым годом по-русски

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил по-русски президента Российской Федерации Владимира Путина и россиян с наступающим Новым годом.

«Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты. Я надеюсь, что Вы всегда будете с нами на пути к миру и процветанию нашего региона», - отметил южнокорейский лидер.

Его обращение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Голубого Дома. Мун Чжэ Ин пожелал российскому президенту и гражданам России здоровья, удачи, счастья и процветания на долгие годы вперед.

В ноябре Владимир Путин встретился со своим южнокорейском коллегой на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. Там глава российского государства находился трехдневным визитом. В ходе двусторонних переговоров лидеры обсудили решение северокорейской ядерной проблемы.

Ранее, в июне, Путин и Мун Чжэ Ин провели в Кремле переговоры, в ходе которых обсудили экономическое сотрудничество двух стран и ситуацию на Корейском полуострове.