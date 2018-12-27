Провайдеру сайтов «Кэшбери» направлено уведомление о блокировке

Управление Роскомнадзора по Ростовской области в адрес провайдера хостинга сайтов группы «Кэшбери» направило уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.

Как рассказал ТАСС заместитель руководителя управления Андрей Романов, 12 ноября Первомайским районным судом Ростова-на-Дону было вынесено решение о признании данных, распространяемых на сайтах кэшбери.рф и cashbery.com, запрещенными к распространению на территории России. В силу решение вступило 18 декабря.

Двадцать шестого декабря интернет-страницы кэшбери.рф и cashbery.com были внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, который позволяет идентифицировать сайты в Сети, содержащие данные, распространение которых запрещено в России.

«В адрес провайдера хостинга направлено уведомление с требованием принять меры по удалению запрещенной информации в установленный законом срок», - заявил Романов.

«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформа, которая предлагала людям инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, среднему и малому бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества и инвестировать в криптовалюту. Компания обещала минимальную доходность инвесторам в размере 0,5% в сутки, а доходность по инвестициям - 600% годовых. По информации сайта, головные офисы ООО «Кэшбери» и Cashbery Limited расположены в Дубае, хотя номера телефонов для связи указывались для Москвы, Ростова-на-Дону, Казани, Мексики, Екатеринбурга и Казахстана.