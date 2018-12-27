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Ученые из РФ доказали возможность создания плазменного ракетного двигателя

Вадим Синицын
17:31 27.12.2018
Созданная в Новосибирске установка СМОЛА ориентирована на решение нескольких задач, однако наиболее значимой из них является создание прототипа плазменного ракетного двигателя для космических полетов.
Ученые из РФ доказали возможность создания плазменного ракетного двигателя
Фото: inp.nsk.su

Первые эксперименты по удержанию термоядерной плазмы в линейных магнитных системах подтвердили возможность создания плазменного ракетного двигателя. Об этом заявил заместитель главы Института ядерной физики Александр Иванов.

Научная установка для проверки возможности создания плазменного двигателя была создана в Институте ядерной физики СО РАН в прошлом году. Она получила название СМОЛА – «Спиральная магнитная открытая ловушка». По сути устройство является плазменной ловушкой, позволяющей протестировать концепцию удержания термоядерной плазмы в линейной магнитной системе.

Установка ориентирована на решение нескольких задач, однако наиболее значимой из них является создание прототипа плазменного ракетного двигателя для космических полетов. Согласно замыслу ученых, принцип работы такого «мотора» будет основан на новом способе ускорения плазменных потоков.

«Первые эксперименты показали, что эффект существует. И космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь плазмы тоже… Установка – демонстратор, прототип. Температура плазмы в ней 100 тысяч градусов и достаточно большая плотность. Для нейтронного источника это параметры, далекие от требуемых, а для двигателя это прямо то, что нужно», - цитирует РИА Новости Александра Иванова.

Как пояснил ученый, будущий космический двигатель будет иметь особую конфигурацию магнитного поля, с помощью которого плазма будет приходить во вращение с различной скоростью. Магнитная установка сможет менять направление вращения плазмы и ее скорость, что создаст реактивную тягу. Это откроет широкие возможности для ракетостроения и освоения космоса.

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