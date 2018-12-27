В ЦДМ на Лубянке появилась новогодняя цирковая арена

Цирк и Новый год - такое сочетание не оставляет шансов остаться в стороне от веселья. Входы в ЦДМ украсили светящиеся елки, в витринах появились герои традиционных цирковых сюжетов - силачи, акробаты, клоуны, жонглеры и слон, танцующий на большом шаре.

И, конечно, в «Центральном детском магазине» есть своя цирковая арена - она разместилась в главном атриуме. Здесь расположились и волшебные сани Деда Мороза. Даже главная новогодняя елка в ЦДМ перевоплотилась в воздушную гимнастку - двенадцатиметровая лесная красавица парит под куполом над ареной на высоте 10 метров.

На втором этаже детского магазина открыла свои двери приемная Деда Мороза, где юные гости смогут сфотографироваться с зимним волшебником, получить сладкий презент и опустить письмо с заветным желанием в сказочный почтовый ящик.

Весь декабрь и во время школьных каникул на арене «Центрального детского магазина» пройдут бесплатные новогодние представления и выступления артистов цирка. Расписание выступлений можно узнать на сайте ЦДМ.

Но самое главное из них - торжество с участием главного волшебника страны - состоится 28 декабря. Им за три дня до наступления 2019 года Дед Мороз завершит свое Большое путешествие по стране.

ЦДМ на Лубянке поможет встретить и провести Новый год во всеоружии. Подробная информация о магазинах, акциях и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте http://www.cdm-moscow.ru/.