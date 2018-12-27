Mitsubishi отозвала почти 5 тысяч Outlander в РФ из-за риска возгорания

Российское представительство компании Mitsubishi отзывает около 4,95 тысяч кроссоверов Outlander из-за возможного возникновения перегрева минусового кабеля аккумуляторной батареи и риска возгорания.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с марта по август текущего года, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Владельцы машин, попадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости обратиться в сервисные центры, где им в случае надобности заменят проблемные батареи. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.