Mitsubishi отозвала почти 5 тысяч Outlander в РФ из-за риска возгорания
Под отзыв попадают автомобили, реализованные с марта по август 2018 года.
Фото: Ringo Chiu, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Российское представительство компании Mitsubishi отзывает около 4,95 тысяч кроссоверов Outlander из-за возможного возникновения перегрева минусового кабеля аккумуляторной батареи и риска возгорания.
Отзыву подлежат автомобили, проданные с марта по август текущего года, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Владельцы машин, попадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости обратиться в сервисные центры, где им в случае надобности заменят проблемные батареи. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.