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Названы самые популярные у пиратов российские фильмы

Александра Арсентьева
17:13 27.12.2018
Самым популярным фильмом у интернет-пиратов оказалась военная драма «Собибор».
Названы самые популярные у пиратов российские фильмы
Фото: imagefruit imagebroker.com, Globallookpress

Роскомнадзор составил список из десяти отечественных кинолент, по поводу которых правообладатели обращались к ведомству в уходящем году. Перечень опубликован на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Самым популярным фильмом у интернет-пиратов оказалась военная драма «Собибор» - информация о ней была заблокирована или удалена на 538 ресурсах.

На второй строчке списка оказался фэнтези-боевик «За гранью реальности» (415 ресурсов), а на третьем - «Гоголь. Вий» (413 ресурсов).

В подборке также оказались мультфильм «Смешарики. Дежавю» (389), комедийная кинолента «О чем говорят мужчины. Продолжение» (389), драма «Тренер» (320), биографический фильм «Непрощенный» (288), триллер «Селфи» (197) и военная драма «Несокрушимый» (156).

В Роскомнадзоре добавили, что за 2018 год поступило более двух тысяч определений Московского городского суда. Также правообладатели направили в адрес ведомства почти 6,5 тысяч заявлений о предварительных обеспечительных мерах, которые касаются защиты авторских и смежных прав в Сети. Отмечается, что в большинстве обращений речь шла о кинопродукции.

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