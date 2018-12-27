«Поел на 69 000 рублей»: клиенты «Рокетбанка» пожаловались на списание огромных сумм

Клиенты «Рокетбанка» пожаловались на списание огромных сумм, превышающих их траты в сто раз. Многочисленные обращения к финансовой организации появились в Twitter.

Большинство клиентов рассказывали о нереалистично высоких списаниях с карты, о которых их уведомляло приложение банка. Например, поход в кафе одному из клиентов обошелся в 69 000 рублей. В Twitter были опубликованы десятки аналогичных жалоб.

Рокетбанк, как дела?

Все хорошо?

Я любою кушать, но не до такой степени pic.twitter.com/xOMY8uBZON — А (@cjkywtbhfey) 27 декабря 2018 г. (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Однако лишние нули приложение приписывало не только к операциям списания. Операции зачисления денежных средств также происходили с увеличением в сто раз. Так, один из пользователей получил уведомление о зачислении 900 000 рублей, хотя положил на карту всего 9000.

@rocketbank самый лучший банк) закинул на карту 9000 рублей, а зачислилось 900000 рублей. Снять правда эту сумму не упел, оперативно поправили... pic.twitter.com/pbkzuFK2sv — Dimitriy Pesyukov (@DmPeskov) 27 декабря 2018 г. (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Позже в банке объяснили случившееся программной ошибкой и заявили, что она уже исправлена. В реальности зачисления и списания происходили корректно, проблема касалась только системы уведомлений. В кредитной организации принесли клиентам извинения за «седые виски и разбитые надежды».