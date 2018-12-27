«ВКонтакте» запустила праздничный проект «Новогоднее обещание»

Социальная сеть «ВКонтакте» дала старт праздничному специальному проекту «Новогоднее обещание». Присоединиться к акции и поделиться своими планами на будущее может каждый желающий пользователь соцсети. Об этом сообщается в блоге «ВКонтакте».

В компании пояснили, что накануне Нового года люди часто дают немало обещаний, но не все претворяют в жизнь. Площадка под названием «Новогоднее обещание» в социальной сети «ВКонтакте» заставит человека сдержать свое слово потому, что сделает планы публичными. Создатели выразили уверенность, что платформа добавит пользователям мотивации, а значит, увеличит шансы на исполнение заявленных обещаний.

Проект «Новогоднее обещание» не является новшеством, впервые он был запущен в 2016 году. Тогда в акции участвовали многие известные люди, в том числе Дима Билан, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Юрий Лоза и другие. В первый год проекта свои обещания дали более 1,7 миллионов человек.

Для того, чтобы принять участие в специальном проекте, следует зайти на сайт «ВКонтакте», перейти на страницу акции и написать свое обещание, сопроводив его хэштегом #ВНовомГодуЯОбещаю. На ней также можно узнать о планах друзей и знаменитостей.