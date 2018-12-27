Путин подвел итоги года добровольца на заседании Госсовета в Кремле

Все больше россиян хотят стать волонтерами и бескорыстно помогать тем, кому это нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, которое проходило в Кремле.

В ходе собрания, главы регионов, члены правительства и представители благотворительных организаций подводили итоги уходящего года.

Президент подчеркнул, что поддержка волонтерства не должна ограничиваться календарными сроками, движение необходимо развивать и дальше, и для этого уже утверждена специальная концепция.

«На федеральном уровне, на местах вместе с добровольцами нужно сформировать детальные планы этой работы. Нужно активнее разворачивать формирование волонтерских центров, где каждый сможет включиться в общее дело, получить необходимые знания, опыт, навыки, где волонтеры и люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга», - отметил глава государства.

Напомним, текущий год в России объявлен Годом добровольца. Шестого декабря Путин вручил премию лучшему волонтеру года на торжественной церемонии, которая состоялась в Москве.