В 2019 году пенсии вырастут у более, чем 30 миллионов россиян

С 1 января следующего года у 30,7 миллионов россиян вырастут пенсии. В среднем рост составит одну тысячу рублей.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Она пояснила, что в уходящем году средний размер пенсии составляет 14 414 рублей, а в 2019 году после изменений в пенсионном законодательстве он вырастет до 15 414 рублей, но это, по словам вице-премьера, обобщенная цифра.

Голикова добавила, что для каждого пенсионера повышение будет индивидуальным, в среднем индексация составит 7,05%.

Ранее в ПФР также напомнили россиянам о новых вводимых с 2019 года льготах. С 1 января начнет действовать переходный период к новому возрасту выхода на пенсию.

Граждане предпенсионного возраста смогут воспользоваться новыми льготами, среди которых - два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации и защита от преднамеренного увольнения.