«В Крыму ей делать нечего»: власти полуострова прокомментировали заявление Лолиты

Первый вице-спикер Крыма Ефим Фикс прокомментировал слова исполнительницы Лолиты Милявской, которая заявила, что «в душе» для нее Крым остается украинским.

По данным РИА Новости, Фикс назвал заявление певицы по меньшей мере странным.

«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для нее Конституция РФ и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», - заявил он.

Ранее сообщалось, что два года назад Лолите запретили въезд на Украину из-за того, что она посещала Крым. Певице не дали проехать в украинскую столицу, когда она хотела навестить заболевшую дочь.