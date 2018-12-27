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В ЛНР показали боевые карты ВСУ с планом наступления в Донбассе

Вадим Синицын
16:00 27.12.2018
Детальный анализ карт позволил сделать выводы о наступательных планах командиров ВСУ в ЛНР. В частности, атака готовилась в районе города Попасная.
Фото: plug-info.com
Видео: Народная милиция ЛНР, YouTube

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завладела рабочими картами командиров ВСУ. На этих документах размечены планы наступления украинских силовиков на территорию республики.

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Как отметил официальный представитель ведомства подполковник Андрей Марочко, детальный анализ карт позволяет сделать выводы о наступательных планах командиров ВСУ в ЛНР. В частности, атака готовилась в районе города Попасная.

«Задачей подразделений 14-й отдельной механизированной бригады является обход наших позиций на участке Попасная–Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная–Первомайск», — подчеркнул Марочко в ходе брифинга.

Представитель народной милиции ЛНР также обратил внимание на тактические знаки, нанесенные на карты украинскими военными. Этими символами пользуются военные НАТО, которые инструктируют командиров ВСУ.

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Однако качество обучения, судя по картам, оставляет желать лучшего. Как отметил Марочко, на украинских боевых документах допущено множество ошибок. Так, например, командир третьего батальона 14-й механизированный бригады ВСУ разметил свою карту условными знаками, согласно которым бойцы его подразделений должны были действовать в направлении Киева.

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