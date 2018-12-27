В ЛНР показали боевые карты ВСУ с планом наступления в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завладела рабочими картами командиров ВСУ. На этих документах размечены планы наступления украинских силовиков на территорию республики.

Как отметил официальный представитель ведомства подполковник Андрей Марочко, детальный анализ карт позволяет сделать выводы о наступательных планах командиров ВСУ в ЛНР. В частности, атака готовилась в районе города Попасная.

«Задачей подразделений 14-й отдельной механизированной бригады является обход наших позиций на участке Попасная–Золотое и захват участка автомобильной дороги Попасная–Первомайск», — подчеркнул Марочко в ходе брифинга.

Представитель народной милиции ЛНР также обратил внимание на тактические знаки, нанесенные на карты украинскими военными. Этими символами пользуются военные НАТО, которые инструктируют командиров ВСУ.

Однако качество обучения, судя по картам, оставляет желать лучшего. Как отметил Марочко, на украинских боевых документах допущено множество ошибок. Так, например, командир третьего батальона 14-й механизированный бригады ВСУ разметил свою карту условными знаками, согласно которым бойцы его подразделений должны были действовать в направлении Киева.