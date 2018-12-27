В Подмосковье юноша на иномарке устроил дрифт у Вечного огня

В подмосковном городе Люберцы молодой человек на иномарке устроил дрифт на воинском мемориале, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Нарушителем оказался 19-летний уроженец Пензенской области. Он выехал на автомобиле BMW на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем. Очевидцы пожаловались на лихача в полицию, после чего он был задержан.

По словам водителя иномарки, он не знал, что на площадке был Вечный огонь. Парень раскаялся в содеянном и извинился перед общественностью за свою выходку.

«У меня самого лично воевал и прадед и дед, и я с уважением отношусь к этому (к участникам Великой Отечественной войны – прим. ред.). Я больше не хочу такого повторять и извиняюсь перед обществом. Я не такой, как вы думаете. Мне очень стыдно за происходящее. Я хочу перед всеми извиниться лично. Простите, пожалуйста, за все», - сказал он.

На молодого человека составлен протокол по ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». За лихую езду по мемориалу нарушителю грозит штраф 2,5 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.