Почти 3,5 млн машин проехало по Крымскому мосту с момента его открытия

С начала запуска движения по Крымскому мосту проехало около 3,5 миллиона машин. Об этом сообщил замначальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Григорий Сокол, его слова приводит инфоцентр «Крымский мост».

«С момента открытия движения по транспортному переходу проехало порядка 3,5 миллиона автомобилей, из них 3,2 миллиона легковых, около 150 тысяч грузовых и 40 тысяч автобусов», - сказал Сокол.

В августе был поставлен суточный рекорд, он составил около 30 тысяч автомобилей.

Как заявил Сокол, в новогодние праздники движение по Крымскому мосту будет осуществляться в штатном режиме. Кроме того, на периоды зимней непогоды предусмотрен весь необходимый комплект техники.

В начале декабря сообщалось, что свыше 3,3 млн машин проехало по Крымскому мосту с момента запуска движения.

Крымский мост является самым протяженным в России, его протяженность составляет 19 километров. 15 мая этого года автомобильную часть моста открыл президент России Владимир Путин. 16 мая по нему было запущено движение транспорта.