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Продюсер «Новой Звезды-2019» считает правильным отправить победителя шоу на Евровидение

Татьяна Полуказакова
16:07 27.12.2018
Продюсер «Новой Звезды-2019» Дарья Пиманова считает, что было бы честно и правильно отправить победителя проекта на Евровидение.

Продюсер Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2019» Дарья Пиманова считает, что победитель проекта может в дальнейшем выступить на Евровидении. Своим мнением она поделилась на ток-шоу «Открытый эфир».

По словам Пимановой, изначально «Новая Звезда» задумывалась как российская версия Евровидения. И было бы правильно дать возможность победителю проекта представить страну на европейском конкурсе.

«Это было бы классно, потому что в своих истоках конкурс задумывался как Russian Vision, скажем так, русское Евровидение. Это будет, мне кажется, очень честно, очень правильно, и шанс будет иметь любой», - рассказала Пиманова.

В шоу «Новая Звезда-2019» принимают участие представители 85 регионов страны. Иногда исполнители вносят в современную музыку народные мотивы. По мнению Пимановой, это одна из главных особенностей проекта.

«Представьте - Магадан, Чукотка, Камчатка, Тыва. И из каждого из этих уголков мы можем привезти исполнителя. Эти ребята, порой обладая каким-то колоссальным талантом, даже не мечтают о том, чтобы приехать в Москву на такую сцену, увидеть таких артистов, звезд, которые оценивают их. Мы ребят достаем из разных уголков, и это здорово, это уникально», - подчеркнула продюсер проекта.

Вторая особенность «Новой Звезды» - это оригинальные песни для полуфиналов и финала. Известные композиторы пишут для участников музыку, а организаторы вместе с конкурсантами работают над костюмами, хореографией и исполнением.

Площадка «Новой Звезды» тоже уникальна. По словам Дарьи Пимановой, идея оформления сцены в форме звезды ей пришла во сне.

«Новая звезда» – первое в истории российских музыкальных конкурсов состязание, в котором каждый вокалист представляет свой родной край. Финалистов и победителя определит голосование телезрителей всей страны. Прошло уже четыре выпуска отборочного этапа конкурса.

Пятый выпуск смотрите на нашем  телеканале сегодня, 27 ноября, в 21:30.

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