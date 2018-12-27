Пять человек пострадали при столкновении поезда и маршрутки под Петербургом

В результате аварии с участием поезда и пассажирского маршрутного такси в Кудрово пострадали пять человек. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В числе пострадавших находится один ребенок. По данным спасателей, погибших в результате аварии нет. Состояние здоровья пострадавших уточняется. Причина ДТП еще не установлена, ее предстоит выяснить специалистам.

Железнодорожный состав протаранил маршрутное такси на границе города Кудрово в Ленинградской области. По словам очевидцев, в месте инцидента пролегает перегонный путь так называемой «мазутки», и состав, возможно, отгоняли в тупик или на запасную дорогу.