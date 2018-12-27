Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях россиян

Прогнозы СМИ о массовых сокращениях в следующем году не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда, комментируя информацию об увольнениях.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на аналитическую записку министерства о ситуации на рынке труда и прогнозах ее развития, сообщила, что в 2019 году могут потерять работу более 230 тысяч россиян. В статье утверждалось, что увольнения в первую очередь грозили жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным издания в группу риска попадали сотрудники финансовой и банковской сфер, транспортные работники, а также работники производства электрооборудования, машин, техники, стройматериалов и добычи полезных ископаемых.

В конце ноября уходящего года в органах занятости на учете стояли 661 тысяча безработных, что на 9,7% меньше аналогичного периода прошлого года. На 1 декабря 2018 года уровень безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности экономически активного населения. В декабре 2017 года доля безработных была примерно такой же.