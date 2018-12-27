Поезд протаранил маршрутку с людьми в Петербурге: видео с места

В городе Кудрово под Санкт-Петербургом произошло ДТП с участием поезда и маршрутного такси с пассажирами. Состав протаранил транспортное средство на выезде с проспекта Солидарности.

Фотографии и видеозаписи с места случившегося выкладывают очевидцы в социальных сетях. Судя по ним, маршрутка получила сильный удар, заметно пострадали двери и кузов. На месте работают несколько машин скорой помощи и спасатели. Движение в районе ДТП парализовано.

Официальная информация о жертвах и пострадавших уточняется. По словам местных жителей и очевидцев, авария произошла на перегонном пути так называемой «мазутки», куда железнодорожный состав возможно отгоняли в тупик или на другой путь.