Центробанк РФ отобрал лицензии у крупнейших форекс-дилеров

Центральный банк РФ аннулировал лицензии на деятельность ряда форекс-дилеров, работающих на российском рынке. В их число попали крупнейшие игроки данного сегмента.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, лицензии лишены «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Телетрейд Групп», «Альпари Форекс» и «Траст Форекс». Во всех указанных случаях компании лишаются права вести свою деятельность в срок до 27 января 2019 года.

Исключение составляет деятельность, связанная с обязательствами по ценным бумагам перед контрагентами. Кроме того, в этот срок все указанные организации обязаны вернуть имущество своим клиентам.

Причиной отзыва лицензий стало систематическое нарушение российского законодательства, главным образом в сфере ценных бумаг. Компании нарушали порядок составления отчетности и расчета своих средств, предоставляли в ЦБ РФ недостоверные документы и игнорировали требования регулятора. Таким образом, на данный момент на рынке России осталось всего четыре форекс-дилера.