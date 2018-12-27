В 24 столичных парках на Рождество пройдут праздничные гуляния

В рамках рождественской программы 7 января посетителей московских парков ждут мастер-классы по изготовлению народных инструментов, пение колядок и катание на санях. Праздничные мероприятия будут проходить в 24 парках. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В 24 столичных парках готовится специальная праздничная программа: выступления народных коллективов, творческие мастер-классы, уроки танцев, литературные чтения», - говорится в публикации на сайте.

Например, в парке «Митино» можно будет прокатиться на санях, запряженных лошадьми, а в парке Победы гости смогут отчеканить монету на память.

Для посетителей сада «Эрмитаж» пройдет интерактивная программа фольклорного ансамбля, которая будет посвящена святкам. В Парке Горького гости смогут отметить Рождество на катке «Фабрика счастливых людей».

В большинстве парков праздничные программы начнутся в 13:00 и закончатся в 19:00 по московскому времени. В ближайшее время можно будет ознакомиться с подробным расписанием на сайтах парков или на их страницах в социальных сетях.