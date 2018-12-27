Разработчик «Тополя» и «Булавы» назвал эффективность ПРО США «чрезвычайно низкой»
Эффективность системы американской ПРО на сегодняшний день является «чрезвычайно низкой». Об этом рассказал Юрий Соломонов, генконструктор Московского института теплотехники, на базе которого были разработаны такие стратегические ракеты, как «Тополь», «Булава» и «Пионер».
Вместе с этим он отметил, что эффективность систем противоракетной обороны, которые находятся в Европе, намного выше. Так, Соломонов ответил на вопрос о способности ПРО США на Аляске перехватить российские МБР.
«Когда мы говорим о средствах противоракетной обороны, расположенных на Европейском континенте, это угроза совсем другого типа», - заявил он в интервью для «Аргументов недели».
Соломонов объяснил, что американские комплексы в Европе могут использоваться не только как оборонительные средства, но и в качестве наступательных вооружений.